OM: Verdachte ouders van dode baby verstopten bewijsmateriaal

De 40-jarige vader Richard S. wordt doodslag verweten. Moeder Geertje B. (38) wordt verdacht van het onthouden van zorg aan haar kind met de dood tot gevolg. Op 10 maart 2020 brachten ze hun baby bij de huisartsenpost. Hun verhaal was dat het kind samen met de moeder van de trap was gevallen. De arts die het kind zag, liet het meteen per traumahelikopter naar het Universitair Medisch Centrum Groningen brengen. Maar het was al te laat: het kind overleed daar aan ernstig hersenletsel.

Verslaving

B. was al jaren bang voor Richard, zei ze. De man was aan het begin van hun relatie nog aan drugs verslaafd en lijdt aan een persoonlijkheidsstoornis. Toch vroeg ze hem bewijsmateriaal te verstoppen, blijkt uit een door de politie afgeluisterd gesprek. Op haar aanwijzingen legt S. de trui die hij die dag droeg in een kluis. Als de politie die trui vindt, zitten daar bloedvlekken op van de baby. B. was bang dat hij dat bewijsmateriaal zou vernietigen, zei ze de rechters. Tegen haar zoontje zei ze dat haar dochter die bewuste dag „weer helemaal blauw was” nadat ze haar alleen had gelaten met Richard. Ze kon zich dat niet herinneren.

Zwaar geweld

De verbinding tussen beide hersenhelften in het hoofdje van het kind was gescheurd. Dergelijk ernstig hersenletsel zag de forensisch arts van het NFI niet eerder bij zo’n jong kind, zei ze donderdag in de strafzaak. Het letsel kan alleen ontstaan zijn bij zwaar stompend geweld of bij een harde val van anderhalve meter. Van een val van een trap kan domweg geen sprake zijn. Volgens de moeder had Richard dat verhaal verzonnen. Zij denkt dat hij haar wat heeft aangedaan. Ook werden oudere botbreuken bij de baby ontdekt.

De zaak tegen de moeder is donderdag wegens tijdgebrek aangehouden. In de middag staat de vader terecht.