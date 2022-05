43 doden en ruim 100 vermisten na gevangenisoproer in Ecuador

Volgens de autoriteiten braken rellen uit tussen twee rivaliserende bendes in de Bellavista gevangenis, op zo’n 80 kilometer afstand van de hoofdstad Quito.

„Vooralsnog zijn er 43 gevangenen overleden, maar de situatie is zich nog aan het ontwikkelen”, meldde het kantoor van de officier van justitie. Dertien mensen zijn met serieuze verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Ontsnappen

Veel gedetineerden probeerden te ontsnappen tijdens de gevangenisoproer. Volgens de lokale politiechef worden nog 108 gedetineerden vermist. Nog eens 112 gedetineerden werden kort nadat ze wisten te ontsnappen al weer opgepakt.

Sinds februari 2021 zijn in totaal ongeveer 350 gedetineerden in Ecuador om het leven gekomen tijdens vijf verschillende gevangenisrellen. Vorige maand kwamen nog twintig gevangenen om het leven bij een opstand in een gevangenis in het zuiden van het land.

Ecuador kampt met overvolle en onderbezette gevangenissen. Er zitten zo’n 39.000 mensen vast in de 65 gevangeniscomplexen in Ecuador, terwijl die zijn ingericht voor grofweg 30.000 gevangenen.