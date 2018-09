Sonic-pakket komt ook naar Europa

De Sonic Mania Collector’s Edition bevat een downloadcode voor de gelijknamige game, een 30 cm hoog beeldje van Sonic bovenop een Sega Mega Drive en een Sega-cartridge met daarin verwerkt een goudkleurige ring.

Naast Amazon is het de bedoeling dat de Sonic Mania Collector’s Edition ook in winkels te koop zal zijn. Het spel verschijnt komende lente voor de PlayStation 4, Xbox One en pc.

Dat is niet het enige Sonic-nieuws. De blauwe egel en zijn vriendjes maken op 18 november ook hun opwachting in Lego Dimensions. Via Twitter deelt gamesuitgever Warner Bros. alvast een screenshot samen met de mededeling dat volgende maand het feestje kan beginnen.

Okay, let's get this party started. Save the date: November 18th, 2016. #LEGODimensions #GottaGoFast pic.twitter.com/a7updkhKUg— LEGO Dimensions (@LEGODimensions) 16 oktober 2016