Politie haalt groep vechtersbazen uit trein naar Weert

Mogelijk ging het om mensen die de wedstrijd PSV - PEC Zwolle hadden bezocht, maar duidelijkheid heeft de politie hierover niet gekregen. „Niemand wilde aangifte doen of iets zeggen”, zei de woordvoerster.

Meer arrestaties

Zaterdagavond hield de politie in Eindhoven al een groep van in totaal 39 PEC-supporters aan. Dat gebeurde voorafgaand aan de wedstrijd bij een café aan de Aalsterweg. Zo’n twintig voetbalfans zorgden daar volgens de politie voor onrust en zochten de confrontatie met PSV-supporters. Ze weigerden hun identiteitsbewijs te laten zien. Toen de groep zich tegen de politie keerde, werden ze aangehouden. Uiteindelijk moesten bijna veertig mensen mee naar het bureau, allen afkomstig uit Zwolle of omgeving.

Om deze groep te kunnen verplaatsen vorderde de politie een passerende lijnbus in. Op die manier konden de arrestanten snel vervoerd worden en de rust op straat terugkeren. De passagiers van de bus werd gevraagd een volgende bus te nemen.

De aangehouden verdachten zijn later zaterdagavond weggestuurd. Binnenkort worden ze nader verhoord over hun aandeel in de onrust.