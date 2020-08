’Zwaargewonde vrouw blijft op straat achter na mishandeling’

Ⓒ ANP/HH

Arnhem - Een 31-jarige vrouw is dinsdagavond rond 21.30 uur het slachtoffer geworden van een ernstige mishandeling op straat in het centrum van Arnhem. Het slachtoffer werd na de mishandeling achtergelaten in de Steenstraat. Een verdachte is een uur na het incident opgepakt in zijn woning.