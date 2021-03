Scheveningen boos om ’wc-discriminatie’

Diverse ondernemers willen naast take-away ook hun toiletten beschikbaar stellen voor klanten. „Dat mocht vorig jaar ook”, zegt André Triep, voorzitter Vereniging van Strandexploitanten Scheveningen. De gemeente plaatste voor de voorjaarsvakantie dixi’s op verschillende plekken op de Boulevard voor bezoekers van het strand. „Als je coronabesmettingen wilt voorkomen is het beter om de toiletten van paviljoens open te stellen”, vindt Triep. Daar sluit strandondernemer Herman Simonis zich bij aan. „Wij kunnen een schoon toilet leveren.”

Samen met Camphuijsen zocht hij contact met de gemeente over het openstellen van toiletten. Het antwoord was ’nee’. „Maar waarom mag het in andere kustplaatsen wel?”, vraagt Camphuijsen zich af. Ook profiteren de strandtenthouders zelf van het openen van de toiletten. „Mensen doen ondanks de dixi’s vaak hun behoefte tegen of tussen de strandtenten in. Zelfs op het terras”, legt Simonis uit. „Bovendien is het zeker voor ouderen of mensen met kinderen niet prettig om een chemisch toilet te gebruiken”, zegt de Grand Plage-eigenaresse. De situatie irriteert haar. „Nu zijn er mensen die geen drankje nemen omdat ze niet naar het toilet kunnen.”

Een gemeentewoordvoerder meldt dat er op dit moment gesprekken met buurgemeenten zijn over de invulling van de coronamaatregelen ten aanzien van het openstellen van toiletten.