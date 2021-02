Dode na heftig ongeval met vrachtwagen op N9 bij Bergen

Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. Wel is bekend dat de vrachtwagen op de verkeerde weghelft terecht is gekomen en daarna op de auto is geklapt. Beide voertuigen zijn vervolgens door de vangrail gereden en tot stilstand gekomen in de berm.

Bij dat incident overleed een inzittende van de auto. José van Dijk, woordvoerster van de politie Noord-Holland, kan tegenover Noordhollands Dagblad nog niets zeggen over de identiteit van de overleden persoon. ,,Wij moeten eerst nog de familie inlichten.’’ De andere inzittende van de auto raakte ernstig gewond bij de botsing. Die persoon is opgenomen in het ziekenhuis.

Chauffeur overleeft klap

De vrachtwagenchauffeur maakt het naar omstandigheden lichamelijk goed. ,,Hij is behandeld door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar een ziekenhuis te worden gebracht’’, laat Van Dijk weten.

De schade is door het ongeval enorm en de hulpdiensten zijn massaal aanwezig. De weg tussen Alkmaar en Schoorl zal waarschijnlijk nog uren afgesloten zijn.