Kasteel Dracula op Airbnb

1 / 4 1 / 4 Kasteel Bran zou Bram Stoker hebben geïnspireerd bij het schrijven van zijn klassieker. Ⓒ AP

Wie Halloween echt goed wil vieren kan eind deze maand terecht in het kasteel van Dracula in Roemenië. Airbnb biedt voor één keer een overnachting in het spookachtige slot aan.