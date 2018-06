’Italiaanse maffiaclan werkt samen met IS’

IS heeft de archeologisch waardevolle beelden uit Irak, Syrië en Libië niet alleen vernietigd in een bui van religieuze woede, zo blijkt. Veel overblijfselen komen, in ruil voor wapens, in handen van de ’Ndrangheta, de machtigste Italiaanse maffia. De journalist Quirico deed alsof hij een rijke verzamelaar was uit Turijn die geïnteresseerd was in de aankoop van archeologisch waardevolle schatten. Hij maakte een afspraak met een vertegenwoordiger van een clan uit Calabrië. Deze toonde het hoofd van een geplunderd beeld van een Romeinse keizer uit Libië waarvoor hij 60.000 euro vroeg. Voor een groter beeld werd 800.000 euro gevraagd. Voor nog meer waardevolle beelden was het noodzakelijk om naar de havenstad Gioia Tauro te gaan.

Vlooienmarkt

Aanvankelijk kwamen de kopers van deze archeologische kunst vooral uit de VS, maar deze zouden later argwaan hebben gekregen. De klanten komen nu uit verschillende landen, zoals Rusland, China, Japan en de Verenigde Arabische Emiraten. Op de vraag van de undercover journalist of het geen problemen kan opleveren als hij zo’n beeld thuis zou hebben staan, zei de vertegenwoordiger van de ’Ndrangheta dat hij dan gewoon moet zeggen dat het een kopie is die hij voor vijftig euro op de vlooienmarkt heeft gekocht.

De hoofdofficier van justitie Federico Cafiero De Raho van de stad Reggio Calabria neemt de reportage van Quirico bloedserieus. „De ’Ndrangheta is een criminele organisatie die op winst uit is. Ze heeft belangstelling in alles wat winst oplevert.” Hij doet al langer onderzoek naar de band tussen de ’Ndrangheta en IS. Uit onderzoek van Interpol zou blijken dat in de wereldhandel in oudheidkunst bedragen omgaan van 6 tot 8 miljard dollar. De handel zou steeds populairder worden en steeds meer geld opleveren.

Ook sluit Cafiero De Raho niet uit dat de ’Ndrangheta het ook wat betreft de lucratieve mensensmokkel van migranten van Noord-Afrika naar Zuid-Italië op een akkoordje met islamitische terreurorganisaties heeft gegooid. Ook hier wordt onderzoek naar gedaan.