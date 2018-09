In trein verloren viool gevonden

Erblich liet het instrument afgelopen vrijdag liggen in de trein tussen Amersfoort en zijn woonplaats Hilversum. Daarna was de viool spoorloos. Omdat bij de gevonden voorwerpen van de NS geen viool is binnengebracht, doet Erblich een oproep op Facebook.

Nu lijkt het kostbare instrument terecht. „Echt heel, heel, heel erg bedankt iedereen, die mijn bericht gedeeld heeft.”

Erblich was erg ongerust over zijn viool. „Ik hoop dat ik hem snel weer terugvind, ben er erg aan gehecht”, schreef de musicus op Facebook.