Tbs voor Castricumse na moord op echtgenoot

Gebleken is dat de vrouw zich weinig herinnert van de dramatische gebeurtenissen en wat er destijds in haar omging. Zij wordt „beheerst door gevoelens van spijt”, schrijft de rechtbank in het vonnis. Het paar had samen een dochter.

Ondanks haar psychotische toestand is volgens de rechtbank bewezen dat de vrouw met voorbedachten rade heeft toegeslagen. Ze heeft gewacht tot haar man zich omdraaide en hem vervolgens op zijn hoofd geslagen. Toen het slachtoffer op de grond lag en zij hem zag bewegen heeft zij hem nog een paar keer geslagen. Kort na de moord heeft de vrouw - ook in politieverhoren - onder meer gezegd dat ze het slachtoffer dood wilde hebben, dat „het nu genoeg was”, dat zij haar man „spuugzat” was en dat hij „dit heeft verdiend.”

Gedragsdeskundigen hebben een psychische stoornis bij de vrouw vastgesteld die „vermoedelijk samenhangt met schizofrenie.” Behandeling is noodzakelijk omdat de kan op herhaling in intieme of familierelaties als hoog wordt ingeschat. Het Openbaar Ministerie had tbs met voorwaarden geëist.