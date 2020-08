IS-bruid in nood verkoopt opmerkelijk huwelijkscadeau

Zeynep G. is in Duitsland aangeklaagd voor het deelnemen aan een terreurorganisatie, wapenbezit en het plegen van een oorlogsmisdaad. Ze reisde in 2014 naar Syrië af om zich aan te sluiten bij Islamitische Staat. Daar trouwde ze met een Tsjetsjeense moslimstrijder.

Ze hield volgens de Duitsers het huishouden bij en riep ondertussen via sociale media anderen op om ook naar de destijds pas opgerichte extremistische moslimstaat te komen.

Haar man kwam om in de strijd, waarna ze opnieuw trouwde. Ditmaal met een landgenoot, met wie ze in de zwaarbevochten stad Raqqa woonde. Daar zouden ze in het huis van een vluchteling zijn ingetrokken. Volgens het internationaal recht is dat een oorlogsmisdaad.

Huwelijkscadeau

Volgens de aanklagers vroeg de vrouw op haar bruiloft om een kalasjnikov. Ze zou ook getraind zijn om die daadwerkelijk te gebruiken. Maar uit geldnood besloot ze het zware wapen weken later te verkopen. Ook haar tweede man zou zijn omgekomen. Nadat G. werd vastgezet door Koerden, wist ze te ontsnappen, schrijft nieuwssite Al-Arabiya. In Turkije werd ze februari dit jaar gearresteerd en teruggestuurd naar Duitsland.