’Alleen bij extreem scenario komt straling vrij’

,,Maar dit is wel slordig. Dit is een oeps-momentje dat eigenlijk niet mag gebeuren’’, zegt hij over de brand die vooral op het dak van de oude kerncentrale lijkt te woeden. Dat is volgens hem gemaakt van bitumen, een soort asfaltpapier. ,,Als dat brand, zou dat geen probleem moeten zijn.’’

1300 tot 1800 graden

De centrale werd in 1997 stilgelegd, maar heeft zo’n 60 jaar de tijd gekregen om ‘af te koelen’, legt Haverkamp uit. De brandstofstaven zijn weggehaald en ook het radioactieve afval is afgevoerd. Alleen het reactorvat en de buizen staan nog in het gebouw. ,,Dat vat zelf is ook radioactief geraakt. Dat heeft materiaal opgenomen. Bij een hele hete brand kan er straling in de atmosfeer komen. Maar dat gebeurt pas als het metaal smelt, bij temperaturen van 1300 tot 1800 graden’’, legt de expert uit.

Dergelijke temperaturen vragen om een intense brand met veel brandstof. ,,Zoiets is een extreem scenario.’’

Voor de brandweer betekent een brand in een nucleaire installatie wel een extra uitdaging. Zo zal de straling worden gemeten en moeten de brandweerlieden die het gebouw eventueel ingaan ook de straling in de gaten houden. Dat is echter standaard, legt Haverkamp uit. Bij een brand in een ziekenhuis, waar bijvoorbeeld een röntgenapparaat staat, is zoiets ook protocol. ,,Het voornaamste probleem is, hoe simpel ook, gewoon de rook.’’