Olievlek gevonden op IJslands meer waar vliegtuigje verdwenen zou zijn

Volgens het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken gaat het om twee mensen die in België wonen, maar niet de Belgische nationaliteit hebben, schrijft Het Nieuwsblad. Een van hen kan een Nederlander zijn.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in ons land kan formeel nog niet erkennen dat er een of meerdere landgenoten in het Cessna C172-vliegtuigje zaten. Naar het kleine toestel is een grootscheepse zoektocht gaande. De buitenlandse toeristen maakten deel uit van een grotere groep. De andere leden krijgen van het Rode Kruis slachtofferhulp, melden IJslandse media.

„We kunnen nog geen officiële bevestiging geven over een mogelijke Nederlander”, zegt een woordvoerder van het ministerie vrijdag eind van de middag. „Onze honorair consul is in ieder geval op de hoogte van de situatie en heeft nauw contact met de autoriteiten.”

Reddingsactie

Inmiddels is er een olievlek gevonden bij het Pingvallavatn-meer waarvan onderzocht wordt of het van het vliegtuigje afkomstig kan zijn. Het zoekgebied is begin van de vrijdagavond al verkleind. Er wordt nu vooral gezocht ten zuiden van het desbetreffende meer.

In IJsland wordt met vele honderden reddingswerkers en meerdere helikopters gezocht naar een vliegtuigje dat, zo wordt gevreesd, waarschijnlijk is neergestort. De Cessna C172 vertrok donderdagochtend vanuit de hoofdstad Reykjavik voor een twee uur durende tocht in de omgeving van de zogeheten Golden Circle, een populaire route langs watervallen en andere bezienswaardigheden. Het laatste contact met het vliegtuig was ongeveer een uur later.

Het is niet duidelijk wat er precies met het kleine toestel is gebeurd. De inzittenden hebben geen enkel teken van leven meer gegeven. De vliegomstandigheden waren volgens de kustwacht goed. „We hebben geen noodsignaal of waarschuwing ontvangen”, aldus een woordvoerder.

Verraderlijke weersomstandigheden

Toch vertelt Cris Toala Olivares, een Nederlandse bekende van de piloot, aan De Telegraaf dat er in de regio wel degelijk ’zware omstandigheden’ kunnen zijn. „Het weer kan daar heel veranderlijk zijn. Niet elke piloot is ook in staat daar rond te vliegen.”

De piloot in kwestie, de 49-jarige Haraldur Diego, is volgens Toala Olivares ’een van de beste piloten van het land’. „Het is een fascinerend gebied waar ze naartoe gingen, maar het kan in deze winterperiode ook erg donker zijn. Er blijft altijd een risico bestaan.”

Storm op komst

Dat de inzittenden de communicatie zijn verloren en daardoor niets kunnen laten horen, acht hij ’uitgesloten’. „Ik hoop echt dat het goed komt.” De tijd dringt wel heel erg, laat hij bezorgd weten. „Ze moeten echt heel snel worden gevonden. Er komt een gigantische storm aan.”

IJslandse functionarissen gaven aan dat het toestel mogelijk is neergestort in het Thingvellir National Park, ongeveer 50 kilometer ten oosten van de hoofdstad. Het op een na grootste meer van IJsland ligt in dit natuurgebied. Het is erg geliefd bij liefhebbers van vulkanen. Diego neemt vooral professionele fotografen mee op zijn vliegtrips.

Donderdag zochten al honderden reddingswerkers naar de vier vermisten. Een vliegtoestel van de Deense luchtmacht droeg bij aan de zoekactie. Het vliegtuig in kwestie is een Cessna 172N met het registratienummer TF-ABB. Beelden van bewakingscamera’s in de buurt, zoals van afgelegen huizen, worden nauwgezet bekeken.

Piloot Diego runt het bedrijf Volcano Air Iceland, is voorzitter van de AOPA (een belangenorganisatie voor piloten en vliegtuigeigenaren in IJsland) en tevens redacteur van Fluginn, een tijdschrift over luchtvaart.

