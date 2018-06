Chefkok Angélique gooide het roer om en begon een restaurant in de lucht

Door je programma's bij 24 kitchen ben je inmiddels ook een bekende Nederlanderd. Bevalt dat?

"Ik ben niet bekend als ‘ster’, mensen kennen me vooral als meester-kok en auteur van culinaire boeken. Daar spreken ze me ook op aan. Ze hebben vaak specifieke vragen zoals: ‘Iedere keer als ik vis bak, plakt-ie aan de pan. Hoe los ik dat op?’ Ik vind het alleen maar leuk om daar antwoord op te geven. Ik leg graag dingen uit. In mijn nieuwe programma Culi College vertel ik alles over smaakcombinaties en kooktechnieken. Dat vis dus gaar is bij 60 graden bijvoorbeeld. Er is ook publiek bij dat vragen kan stellen. En als ze dan met me op de foto willen, vind ik dat geen probleem. Het is alleen maar een compliment."

Je bent creatief, legt graag dingen uit... Je zou een leuke moeder zijn geweest. Waarom is dat er nooit van gekomen?

"Ik weet wel zeker dat ik een leuke moeder zou zijn geweest. Ik zou mijn kinderen aan de hand hebben genomen om de wereld te ontdekken. We zouden op avontuur zijn gegaan. Maar ik ben heel lang bezig geweest met wat ik mijn levenswerk noem: Smaakvrienden, een boek om zelf recepten mee te maken.

Lees verder op VROUW.nl over Angélique en de liefde: 'Wie weet hoe het was gelopen als ik hem twintig jaar eerder was tegengekomen…'