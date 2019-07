Eerste bevingsgedupeerden kiezen vergoeding

Het gaat om 851 huishoudens en bedrijven, aldus de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen. Het is de eerste groep die voor de vergoeding kiest. In totaal komen ruim 16.000 adressen in aanmerking voor de stuwmeerregeling. De meeste gedupeerden komen uit de provincie Groningen, maar ook mensen uit het uiterste noorden van Drenthe, het noordoosten van Friesland en Schiermonnikoog zouden een vergoeding kunnen krijgen. Mensen hebben tot 1 januari de tijd om een keuze te maken.

Inmiddels hebben volgens de commissie 46 huishoudens en bedrijven ervoor gekozen in de lopende procedure te blijven, omdat ze denken dan een hogere schadevergoeding te krijgen.