Student (29) veroordeeld voor stalken en bedreigen studentes, hun ouders en hoogleraar universiteit Leiden

De rechtbank heeft hem hiervoor in 2017 veroordeeld en een contactverbod opgelegd. Hierna plaatste de man onder een andere naam beschuldigende berichten over de studentes op sociale media en benaderde hij mensen in hun omgeving. Daarmee overtrad hij het contactverbod. Ook maakte hij zich naar het oordeel van het hof daarmee opnieuw schuldig aan stalking van de studente die hij eerder had gestalkt. Verder acht het hof bewezen dat de man twee reclasseringsmedewerkers heeft bedreigd.

Aanvankelijk liepen tegen de verdachte twee verschillende zaken. Het hof heeft deze samengevoegd en nu met een straf afgedaan. De rechtbank had de man voor de eerste zaak een gedeeltelijk voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd. Voor de tweede zaak, die in 2019 bij de rechtbank diende, werd tbs met dwangverpleging opgelegd.

Advies

Het Pieter Baan Centrum die de man onderzocht adviseerde dat. In hoger beroep werd de man opnieuw in het Pieter Baan Centrum opgenomen. De deskundigen kwamen in het tweede onderzoek tot een ander oordeel over de persoonlijkheid van de man dan in het eerste onderzoek. Ook kwamen zij met een ander advies. Volgens de deskundigen is tbs met dwangverpleging of met voorwaarden niet (meer) nodig. Wel heeft de man een langdurige intensieve behandeling nodig, omdat hij een kwetsbare persoonlijkheid heeft. De man heeft al meer dan vier jaar vastgezeten. Daardoor komt hij direct vrij. Het hof heeft aan zijn straf wel voorwaarden verbonden waaraan hij zich moet houden.

Bij de behandeling van de rechtszaak mocht geen pers aanwezig zijn.