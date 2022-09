Oorlog in Oekraïne Dag 192 van de invasie LIVE | Zelenski: Rusland wil Europese energiemarkt genadeklap uitdelen

De oorlog in Oekraïne duurt inmiddels meer dan zes maanden. De Oekraïense president Volodimir Zelenski stelt zaterdag in zijn videoboodschap dat Rusland de Europese energiemarkt een genadeklap wil uitdelen. Daarnaast is de kerncentrale van Zaporizja, die al snel na de invasie werd bezet door Russische troepen, zaterdag opnieuw een belangrijke verbinding kwijtgeraakt. Volg de laatste ontwikkelingen hier in ons liveblog.