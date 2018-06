Hond bijt baby dood

Dat meldt de politie aan Britse media.

De aanval vond donderdagmiddag plaats in een huis in Colchester. De twee kinderen werden met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het kind dat de aanval overleefde is voor het leven verminkt. Een vrouw raakte licht gewond.

De hond, naar verluidt een Staffordshire bull terriër, is in beslag genomen.