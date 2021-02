Van Dissel: ’41.000 ziekenhuisopnames voorkomen door lockdown’

Parlementair verslaggever Elif Isitman is bij de vergadering in de Kamer aanwezig. Volg haar tweets onderaan dit bericht.

De vaccinatiecapaciteit in Nederland moet de komende tijd zodanig worden uitgebreid, dat 2,5 miljoen prikken per week toegediend kunnen worden, zegt Jaap van Delden, die bij het RIVM de leiding heeft over het vaccinatieprogramma.

Als meerdere farmaceuten over een tijdje tegelijkertijd grote partijen vaccins aanleveren, willen de diensten die betrokken zijn bij de vaccinaties die zo snel mogelijk kunnen wegprikken. De GGD’en zijn aan het onderzoeken of ze 1,5 miljoen vaccinaties per week kunnen verzorgen. Huisartsen en ziekenhuizen zijn bereid om bij te springen en zouden dan de rest voor hun rekening kunnen nemen.

De lockdown heeft sinds half december ongeveer 41.000 ziekenhuisopnames voorkomen, vertelde Jaap van Dissel van het RIVM. Dat is inclusief de effecten van de avondklok en het advies om thuis nog hooguit één persoon per dag te ontvangen. Die maatregelen gingen een maand geleden in. Volgens de berekeningen van het RIVM, door sommige critici in twijfel getrokken, zijn op de intensive cares circa 6300 opnames voorkomen door alle beperkingen. In de periode waar Van Dissel het over heeft, werden ruim 2500 ic-opnames gemeld.

De Tweede Kamer debatteert woensdag verder over de aanpak van de coronacrisis. In het debat staan de versoepelingen die begin maart worden doorgevoerd centraal. Dinsdagavond is bekendgemaakt dat de middelbare scholen en het mbo vanaf 1 maart weer deels opengaan.

Daarnaast mogen vanaf 3 maart jongeren tot 27 jaar weer samen buiten sporten op sportaccommodaties. Verder mogen contactberoepen weer uitgeoefend worden en de detailhandel mag open voor winkelen op afspraak.

Kritiek van links en rechts

„Ik heb voor het eerst het idee dat ik niet heb zitten kijken naar een persconferentie van premier Rutte, maar van de lijsttrekker van de VVD”, tweette GroenLinks-leider Jesse Klaver dinsdagavond na de persconferentie van het kabinet. Volgens hem is de „logica zoek: je kan straks wel je nagels laten doen, maar een student mag niet studeren in de universiteitsbibliotheek”, schrijft hij.

De corona-uitspraken van premier Mark Rutte wekken irritatie, zegt politiek commentator Wouter de Winther in een nieuwe aflevering van de podcast Afhameren:

Ook de andere linkse oppositiepartijen zijn weinig lovend over de aangekondigde versoepelingen. Volgens SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen komt het kabinet haar beloftes niet na, door de avondklok in stand te houden. Eerder zeiden Rutte en coronaminister Hugo de Jonge dat deze maatregel als een van de eerste van tafel zou gaan. PvdA-leider Lilianne Ploumen vindt dat het perspectief voor jongeren ontbreekt. „De willekeur regeert en dat moet anders.”

Geert Wilders reageert op Twitter kort op Rutte, die met heel Nederland wilde afspreken dat iedereen zich goed aan de maatregelen houdt. „We spreken helemaal niks met je af Rutte behalve dat we genoeg van je hebben”, aldus de PVV-leider.