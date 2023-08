Zuid-Korea houdt eerste landelijke defensie-oefeningen in 6 jaar: biologische training, voetgangers moeten schuilen

De oefeningen zijn een onderdeel van de jaarlijkse militaire oefeningen waarmee Zuid-Koreaanse en Amerikaanse troepen maandag zijn begonnen. Het doel van de landelijke oefeningen die woensdag beginnen is om de bevolking voor te bereiden op een eventuele Noord-Koreaanse aanval of andere onvoorziene omstandigheden.

Luchtalarm

Volgens het ministerie zal ’s middags een luchtalarm klinken. Voetgangers moeten rechtstreeks naar een aangewezen schuilplaats of nabijgelegen ondergrondse ruimte gaan, terwijl automobilisten in ongeveer tweehonderd landelijke gebieden aan de kant van de weg moeten stoppen. Mensen in bijna vijfhonderd supermarkten, bioscopen en andere openbare voorzieningen zullen worden begeleid bij hun evacuatie.

In sommige regio’s die grenzen aan Noord-Korea worden inwoners ook onderworpen aan chemische, biologische en radiologische training, het dragen van een gasmasker en het omgaan met voedselrantsoenen, aldus het ministerie.

Eind mei kwam het bestuur van Seoul onder vuur te liggen nadat het een vals luchtalarm en een evacuatiewaarschuwing had afgegeven na een mislukte satellietlancering door Noord-Korea. Hoewel de hoofdstad in het geheel niet in de baan van het traject van de raket lag, veroorzaakte het alarm paniek onder sommige inwoners.