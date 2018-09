Werknemers krijgen bescherming tegen chroom-6

,,Het is heel belangrijk dat werknemers beter worden beschermd tegen de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen, zoals chroom-6", zei minister Lodewijk Asscher (Werkgelegenheid) in Luxemburg. ,,Daar hebben we vandaag een eerste stap voor genomen. Ik wil echter dat nog meer stoffen onder dit besluit gaan vallen en dat de grenswaarde van chroom-6 verder naar beneden gaat."

Over chroom-6 is in Nederland veel te doen. Honderden werknemers van Defensie hebben zich met gezondheidsklachten gemeld na het werken met verf waar de stof in zit. De FNV onderzoekt ook de mogelijke gevolgen bij werknemers van het onderhoudsbedrijf NedTrain waar zij aan chroom-6 zijn blootgesteld bij het opknappen van oude treinen.

De zogeheten carcinogenenrichtlijn moet nog door het Europees Parlement worden goedgekeurd. Er worden in totaal elf gevaarlijke stoffen toegevoegd aan een bestaande richtlijn voor houtstof en vinylchloridemonomeer. Daarvoor worden de toegestane grenswaarden aangescherpt.