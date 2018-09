Wiebes onder vuur om vertrekregeling fiscus

Ondanks het feitenrelaas dat Wiebes woensdagnacht nog naar de Tweede Kamer stuurde, stuit hij donderdag in het debat met de Kamer op louter gefronste wenkbrauwen. „Hoe heeft het zover kunnen komen? Hoe kon het dat niemand ingreep? Waarom werd de Kamer niet geïnformeerd?” zo vuurde CDA-Kamerlid Omtzigt zijn vragen op de staatssecretaris af.

De christendemocraat wijst erop dat uiteindelijk 2700 ambtenaren van 64 jaar en ouder van de regeling gebruik kunnen maken „en allemaal nemen ze de hoofdprijs mee.” Net als D66 eist hij een onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar de regeling die ook nog eens een verkapt vroegpensioen bleek waardoor de fiscus een fikse naheffing aan zichzelf moest opleggen. Totale budgetoverschrijding: 70 miljoen euro.

D66-Kamerlid Van Weyenberg noemt die hele gang van zaken ’ontluisterend’. Ook hij zit nog vol vragen. „Hoe kan de Belastingdienst zo’n vertrekregeling afspreken zonder instemming van de staatssecretaris?”, wil hij vooral weten. Wat de D66’er betreft staat daarom niet alleen de Belastingdienst nu onder curatele, maar ook Wiebes zelf. Hij wil dat de staatssecretaris de Kamer vanaf nu regelmatig op de hoogte houdt van de handel en wandel bij de fiscus.

Ook PVV’er Van Dijck concludeert dat „deze staatssecretaris duidelijk niet de regie” had. „Hij vertrouwde blind op de controlemechanismes en sliep door alle alarmbellen heen.” Hij noemt dat ’niet uit te leggen’ aan de mensen die braaf belasting betalen. „Verspilling van belastinggeld door de staatssecretaris van belastingen. Dit ondermijnt de belastingmoraal en dat is een doodzonde. De burger krijgt een dikke aanslag als hij een dag te laat is, maar de Belastingdienst geeft zichzelf een goudgerande VUT-regeling.”

De SP vindt dat alsnog onderzocht moet worden of de vertrekdeal niet teruggedraaid kan worden. SP-Kamerlid Bashir sluit een motie van wantrouwen tegen de staatssecretaris niet uit.