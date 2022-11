Premium Het beste van De Telegraaf

’Kunst-kind’ Bob ster op zijn eerste expositie in Haags museum

Door Paola van de Velde Kopieer naar clipboard

Bob Eikelboom: „Eindeloos kan ik pielen en schuiven met de magneten.” Ⓒ Serge Ligtenberg

Den Haag - Twaalf jaar was Bob Eikelboom toen hij in 2004 met zijn kleurrijke schilderij Bobbloemen tweede werd bij de Telegraaf-schilderwedstrijd. Inmiddels is het blonde ventje van toen, dat de harten veroverde van vele krantenlezers, dertig, pas vader geworden van een zoon, en heeft hij zijn eerste museale solotentoonstelling in het Kunstmuseum Den Haag. „Ik heb nooit iets anders gewild dan kunstenaar worden.”