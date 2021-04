Biden zet tien Russische diplomaten uit en stelt nieuwe sancties in

De Russische diplomaten die het land uit worden gezet bevinden zich vooral in Washington DC en New York. Ze krijgen dertig dagen om het land te verlaten, zo melden bronnen. In totaal worden 32 bedrijven, organisaties en personen gestraft met sancties. De sancties worden gezien als zwaarder en omvangrijker dan eerdere maatregelen.

Cyberaanval

Biden hintte al langer op maatregelen tegen Rusland. Bij een telefoongesprek tussen de twee noemde Biden de cyberaanval, maar ook de vergiftiging en opsluiting van de Russische oppositieleider Navalny. Daarvoor legde de VS al eerder sancties op.

Het is de eerste keer dat de VS expliciet de Russische inlichtingendiensten als schuldige aanwijst voor de zogenaamde Solarwinds cyberhack. In die cyberaanval wisten hackers onder meer toegang te krijgen tot de systemen van in ieder geval negen Amerikaanse ministeries en overheidsinstanties, waarbij ze ook in de emails van hooggeplaatste ambtenaren konden komen. Ook werd er bij tientallen grote bedrijven digitaal ingebroken.

Beinvloedingscampagne

Amerikaanse inlichtingendiensten zijn er daarnaast van overtuigd dat President Poetin zelf toestemming gaf voor een beinvloedingscampagne tijdens de aanloop naar de presidentsverkiezingen van vorig jaar. Poetin zou Trump willen hebben helpen om herverkozen te worden. Volgens de Amerikanen is er geen bewijs dat Rusland daarbij stemmen heeft veranderd, of de uitslag heeft gemanipuleerd.

De Amerikaanse sancties komen op het moment dat Rusland bezig is aan een grote troepenopbouw aan de grens met Oekraine en in de Krim. Biden wil daarover in gesprek met Poetin.