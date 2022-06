Aanklager wil beeldmateriaal van schietpartij Uvalde achterhouden

Een schutter liep vorige maand een school in Uvalde binnen en schoot 19 kinderen en twee leraren dood. Negentien minuten nadat de schutter binnenliep, was de politie al met voldoende personeel en materieel aanwezig om de schutter te confronteren. Toch duurde het toen nog 50 minuten voordat de politie de schutter aanviel.

De politiereactie was volgens Steven McCraw van het Texaanse ministerie voor Veiligheid „een abjecte mislukking.” Dat kwam voornamelijk doordat „een politiecommandant het leven van agenten boven dat van de kinderen plaatste”, aldus McCraw tijdens een hoorzitting in de Senaat van Texas over de schietpartij. Zo ging kostbare tijd verloren waarin levens hadden kunnen worden gered.