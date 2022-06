Premium Het beste van De Telegraaf

Forse kritiek op politiegeblunder bij bloedbad Texas: ’Een rampzalige mislukking’

Door Jan Postma

Ⓒ ANP / Zuma Press

Washington - De kritiek op de politie in Uvalde zwelt aan. „Een rampzalige mislukking”, zo noemt het hoofd publieke veiligheid in Texas de reactie van de politie op de schietpartij in Uvalde. Steeds meer wordt duidelijk hoe de politie blunderde bij het bloedbad in de school in Texas. Ondertussen lijkt het Amerikaanse congres klaar voor nieuwe strengere wapenwetgeving. Een politieke doorbraak, maar tegelijkertijd zijn de nieuwe maatregelen zeer bescheiden.