Corona verliest terrein, fors minder besmettingen en opnames

Bij Stichting NICE, die ook zulke gegevens bijhoudt, waren er in september voor het laatst zo weinig nieuwe ic-opnames. Dat was aan het begin van de tweede coronagolf. Daarnaast registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 20.608 besmettingen, 18 procent minder dan een week eerder. Ook dit is het laagste aantal sinds eind september vorig jaar. Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn 2530 nieuwe coronagevallen geregistreerd

Uit de cijfers blijkt verder dat het aantal besmettingen nog behoorlijk verschilt per regio. In de regio Noord-Holland-Noord lag het aantal positieve coronatesten relatief het laagst, met 72 gevallen per 100.000 inwoners. In Brabant-Noord lag dit getal het hoogst, met 164 gevallen per 100.000 inwoners. Ook in Gelderland-Zuid, Twente en Limburg-Noord ligt de besmettingsgraad nog aanzienlijk hoger dan het landelijk gemiddelde van 119 positieve testen per 100.000 inwoners.

Het RIVM blijf mensen oproepen zich goed aan alle basismaatregelen te houden. „Testen is ook belangrijk als je al gevaccineerd bent. Je kunt nog steeds besmet raken en anderen besmetten”, waarschuwt het instituut daarnaast.

Opnames

In totaal belandden afgelopen etmaal 83 nieuwe coronapatiënten in een ziekenhuis. Dat zijn er iets meer dan op maandag, maar het is gebruikelijk dat er op dinsdagen meer opnames worden gemeld dan op maandagen. In de afgelopen zeven dagen registreerde het LCPS 658 ziekenhuisopnames, gemiddeld 94 per dag. In anderhalve week tijd is de gemiddelde instroom gehalveerd.

In totaal behandelen ziekenhuizen nu 1240 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 87 minder dan op dinsdag en het is het laagste aantal sinds 11 oktober. Een maand geleden, op de eerste dag van mei, lagen 2638 coronapatiënten in de ziekenhuizen.

Voor het eerst sinds 6 oktober behandelen verpleegafdelingen minder dan 800 coronapatiënten. Op die vleugels liggen nu 793 coronapatiënten, 57 minder dan op maandag.

Het aantal coronapatiënten op de intensive cares daalde met dertig naar 447. De ic’s behandelen ook 510 mensen met andere aandoeningen. Dat zijn bijvoorbeeld mensen met kanker of hartklachten, of mensen die een ernstig ongeluk hebben gehad. In totaal liggen er dus 957 mensen op de ic’s en dat is het laagste aantal sinds februari.

Onder normale omstandigheden behandelen intensivecareafdelingen zo’n 900 mensen, voor wie 1150 bedden beschikbaar zijn. Vanwege de coronagolf was de capaciteit uitgebreid naar meer dan 1400 bedden. Inmiddels is de capaciteit teruggebracht tot zo’n 1240 bedden. Daardoor hebben artsen en verpleegkundigen weer de tijd om andere patiënten te behandelen.