Grote brand in paardenschuur

Ⓒ Roel Dijkstra

SOMMELSDIJK - In een paardenschuur aan de Boerenweg in het Zuid-Hollandse Sommelsdijk is donderdagochtend vroeg een grote uitslaande brand uitgebroken. Volgens een woordvoerder van de brandweer konden zeven of acht paarden gered worden uit de vuurzee, voor zeven andere dieren kwam de hulp te laat.