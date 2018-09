Vermeende terrorist pleegt zelfmoord

De zelfdoding is een nieuwe tegenslag voor politie en justitie in Duitsland. Meerdere malen glipte de voortvluchtige Syriër door de mazen van het politienet. Daarmee stonden vooral de autoriteiten in de Oost-Duitse deelstaat Saksen - hij woonde in Chemnitz en werd opgepakt in Leipzig - in hun hemd.

Nu blijkt dat de prominente gevangene, die overigens al in hongerstaking was, de mogelijkheid had om de hand aan zichzelf te slaan. Dit ondanks dat hij belangrijke informatie over handlangers en medeweters had en al goed in de gaten vanwege zelfmoordneigingen werd gehouden. Het is niet ondenkbaar dat cameratoezicht in de cel verboden was vanwege strenge privacywetgeving.

De politie had eerder geblunderd bij de poging tot arrestatie afgelopen vrijdag. Ze kregen van inlichtingendiensten de tip dat Al-Bakr met dezelfde springstof, die ook bij de bloedige IS-aanslagen in Parijs en Brussel is gebruikt, in Duitsland wilde toestaan. Daarop omringde SEK-commando’s zijn woning in Chemnitz. Maar meneer kon doodleuk door het politiekordon wandelen, verdween ondanks een waarschuwingsschot.

Hierna dook hij enkele dagen onder. Al-Bakr kon via zwaarbewaakte stations naar Leipzig reizen, waar Syrische landgenoten hem ophaalden. De terrorist had namelijk op Facebook een oproep voor onderdak geplaatst. De vluchtelingen waar hij logeerden wisten niets van zijn snode plannen.

Maar toen op zondag overal waarschuwingen van de politie omtrent Al-Bakr opdoken, aarzelden de Syriërs geen moment. Ze bonden hun landgenoot vast met kabelbinders en verlengsnoeren, en informeerden daarna de hermandad. Die kon de meestgezochte misdadiger van Duitsland geboeid afhalen. De vluchtelingen uit Leipzig gelden als helden, politici maken zich sterk voor een hoge onderscheiding.

Al-Bakr kwam in 2015 in Duitsland tijdens de historische vluchtelingenstroom met anderhalf miljoen andere mensen aan. Tussentijds is hij weer terug naar Syrië geweest, melden Duitse media. Mogelijk is hij daar door IS-leiders gevraagd om in Europa een aanslag te plegen.