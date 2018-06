Ouders snappen niets van programmeerles

Toch is driekwart van ouders van kinderen die naar de basis- of middelbare school gaan er wel van overtuigd dat dat hun kinderen moeten leren programmeren. Een krappe kwart denkt dat het meegenomen is voor een toekomstige baan en een ruime meerderheid vindt de digitale vaardigheden mooi meegenomen, ook al gaat het kind er niets mee doen. Dit komt voort uit een peiling van van Codeweek, een initiatief van bedrijven dat het programmeren sinds enkele jaren aanjaagt.

Misverstand

,,Opvallend,” zegt Margreet de Vries van Codeweek. ,,Dat slechts 23 procent van de ouders de programmeervaardigheden koppelt aan toekomstige nog onbekende banen. Ze zien nog niet in dat elk reeds bestaand beroep gaat veranderen. Een slim robotje gaat misschien de hovenier helpen bij het bollen planten. De journalist moet data verzamelen voor een infographic. Niet iedereen hoeft met kennis van prorammeren programmeur; dat is een misverstand. Je leert door ‘coding’ dat je digitale updates of veranderingen je eigen kunt maken.”

Toch zijn er nog veel ouders (17 procent) die andere lessen belangrijker achten en vinden dat het kind al genoeg achter een scherm zit. Eenzelfde percentage spreekt van een ‘hype’ en vindt dat het belang van programmeren en de vaardigheden zwaar wordt overdreven.

Coding

Maar moeder Marloes Langendijk van de tienjarige Jip uit groep 7 denkt dat ‘coding’ wel belangrijk is. ,,Ook al heb ik geen idee wat het precies inhoudt. Op de school van Jip, de Notenkraker in Amsterdam, wordt er geen les in gegeven. Wel doet de school mee aan de recordpoging. Aanvankelijk dacht ik toen dat hoorde; weer iets met computers. Aan de andere kant ben ik me er ook van bewust dat programmeren belangrijk is. Mijn generatie denkt met programmeren aan nerds en informatica. Maar ik ben zelf werkzaam in een apotheek en daar heb je al flink wat digitale vaardigheden nodig om te kunnen werken met de informatiesystemen.”

Staatssecretaris Dekker wil in de toekomst programmeren wel opnemen in het nieuwe programma ‘Onderwijs 2032’. ,,Als apart vak is programmeren ook niet perse nodig,” stelt De Vries van Codeweek. ,,Het kan geïntegreerd worden in bestaande lessen. Dat is juist wat we docenten leren. Sinds 2015 zijn inmiddels ruim 200.000 Nederlandse kinderen minimaal één keer in contact gekomen met een programmeerles.”

Hype

Onderwijskundige Casper Hulshof, verbonden aan de Universiteit Utrecht, spreekt van een hype. ,,Het leren programmeren op de basisschool is helemaal hot. Het zou de denkvaardigheden en het analytisch denken trainen. Vroeger werd dat gezegd bij de rages van de taal Latijn en schaken. Maar het is nooit bewezen. Voor het basisonderwijs zie ik het nut er niet van; het is wel leuk om een spelletjesapp te bouwen, maar dat is puzzelen ook. Ermee kennismaken op het voortgezet onderwijs is niet zo gek, maar dan moet het wel serieus zijn.”

Cijfers

Peiling Codeweek onder 300 ouders uit basis en voortgezet onderwijs over programmeerles:

-1 op de 5 kinderen krijgt deze les

-9% vindt het geschikt voor de onderbouw (groep 1-4)

-49% vindt deze les pas interessant voor de bovenbouw (groep 5-8)

-32% vindt coderen meer iets voor voortgezet onderwijs

Beroepen waarvan ouders vinden dat de kennis van programmeren nodig: programmeur (98%), App bouwer (98%) en game ontwikkelaar (96%). Ouders denken dat dit bij beroepen als hovenier (20%), verpleegster (29%) en muzikant (44%) minder nodig is.