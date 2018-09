Luchtmachtdagen 2017 geschrapt

Deze zomer trok het evenement in Leeuwarden in totaal 280.000 mensen. Volgens de woordvoerder kost dit evenement enorm veel tijd en mankracht. Volgens hem speelt geldgebrek geen enkele rol, maar wil Defensie een adempauze inlassen en de brede inzet van de luchtmacht herstellen. Na de inzet in onder meer het Midden-Oosten ,,is een adempauze nodig om alles weer op orde te krijgen''.

