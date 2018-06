Best bekeken bioscoop- en thuisfilms van deze week

Top 5 Best bekeken biosfilms met Telegraaf recensies

Voor de vierde week op rij voert Bridget Jones's Baby de lijst aan van de bioscoop Top 5 van afgelopen week en weekend. De nieuwste film over Bridget Jones heeft in Nederland al bijna 600.000 bezoekers naar de bioscoop getrokken.

Bekijk hieronder de rest van de Top 5 Best Bekeken Bioscoop films.

1 Bridget Jones's Baby

Beoordeeld met 4 sterren

Daar zit ze als vanouds remi op de bank in pyjamabroek, vol zelfmeelij en met een glas, of nee met een hele fles witte wijn. Twaalf jaar na Bridget Jones: The edge of reason is de klunzige, maar o zo herkenbare creatie van Brits schrijfster Helen Fielding eindelijk te zien in een derde film. Lees de complete Bridget Jones's Baby recensie hier.

2 Girl on the train

Beoordeeld met 3,5 ster

Rachel zag haar leven na een verbroken huwelijk volledig ontsporen. Zo ontwikkelde ze een drankprobleem en verloor zij haar baan. Toch forenst ze in The girl on the train nog dagelijks, zonder duidelijk doel. Niet van en naar Londen - zoals in de gelijknamige bestseller van schrijfster Paula Hawkins - maar pendelend tussen New York City en een slaperig voorstadje. Onderweg kijkt ze uit het raam en fantaseert over het leven van de mensen bij wie ze naar binnen gluurt. Lees hier de volledige Girl on the train recensie.

3 Miss Peregrine’s home for peculiar children

Beoordeeld met 3,5 ster

De lugubere hand van Tim Burton is direct herkenbaar. Als Jake (Asa Butterfield) aankomt bij het huis van zijn opa die door de telefoon paniekerig ratelt dat ’ze’ eraan komen, wappert het mos aan de bomen onheilspellend in het maanlicht. Hij vindt opa achter het huis, nog net bij adem maar met holle, zwarte oogkassen. Lees de volledige recensie hier.

4 The Magnificent Seven

Beoordeeld met 3,5 ster

Soms dient vuur met vuur te worden bestreden. Er bevinden zich dan ook dieven en moordenaars onder de mannen die Sam Chisolm (Denzel Washington) om zich heen verzamelt. Samen moeten ze het dorpje Rose Creek verdedigen tegen een hebzuchtige mijneigenaar die met zijn legertje schurken over lijken gaat. Lees hier de volledige The Magnificent Seven recensie.

5 Don't Breathe

Beoordeeld met 2,5 ster

Best handig, een vader met een beveiligingsbedrijf. Alex weet precies hoe de systemen onklaar gemaakt kunnen worden en bovendien is het klantenregister een prachtige catalogus voor nieuwe inbraken. Met een steenrijke, blinde eenling als nieuwste slachtoffer, lijkt er een makkelijk avondje op het programma te staan. Eigenlijk te mooi om waar te zijn. En dat is het ook. Lees hier de volledig Don't Breathe recensie.

Top 5 Best bekeken films thuis

Deze week werd Angry Birds the movie het meest bekeken door filmliefhebbers thuis. Onder meer zangeres Charli XCX, countryzanger Blake Shelton, Game of Thrones-acteur Peter Dinklage en acteur Jason Sudeikis verleenden hun stem aan een vogeltje voor deze film. Bekijk de rest van de Top 5 met onze recensies hieronder.

1 Angry Birds the movie

Beoordeeld met 2,5 ster

Red is een vreemde vogel. Een buitenbeentje met een kort lontje, terwijl z’n soortgenoten vrijwel zonder uitzondering positief en lief zijn. Toch blijkt Reds zwakke punt ook zijn kracht als varkens alle eieren komen stelen. Want dan ontpopt hij zich tot leider van de Angry birds. Lees hier de volledige Angry Birds recensie.

2 The Jungle Book

Beoordeeld met 4 sterren

Vergeet wat je weet. Dat is misschien wel het beste advies bij het kijken naar John Favreau’s nieuwe live-action versie van The Jungle Book. De gelijknamige animatiefilm uit 1967 - de laatste die onder leiding van Oom Walt zelf tot stand kwam - groeide uit tot een Disney-klassieker. Toch kiest Favreau zijn eigen koers. Lees de complete The Jungle Book recensie hier.

3. Money Monster

Beoordeeld met 3,5 ster

In Money monster wordt presentator Lee Gates (George Clooney) verrast door een indringer met een geladen pistool en bomvest. Voor hem. Om aan te trekken. Lees de volledige Money Monster recensie hier.

4 X-Men: Apocalypse

Beoordeeld met 3,5 ster

In Apocalypse nemen de jeugdige X-Men je mee terug naar het jaar 1983. Reagan regeert, Knight rider scheurt over de beeldbuis en op de spelcomputer bliept Pac-Man. Intussen ontwaakt in Caïro na een eeuwenlange winterslaap de heer Apocalypse, de ultieme mutant die de aarde van valse goden en blinde leiders wil zuiveren. Als deze ontzagwekkende kolos een dubbele agenda blijkt te hebben, is het Alarmfase 1 voor de X-Men. Lees de volledige X-Men: Apocolypse recensie hier.

5 Captain America: Civil War

Beoordeeld met 5 sterren!

Waar gehakt wordt, vallen spaanders. Of – in het geval van The Avengers – zelfs onschuldige burgerslachtoffers, hoe nobel de motieven van deze superhelden uit de stal van Marvel dan ook mogen zijn. In Captain America: Civil war zorgt dat voor grote onderlinge spanningen, net als eerder bij hun concurrenten van DC Comics in Batman v Superman: Dawn of justice. Lees hier de volledige Captain America: Civil War recensie.

Beste bekeken biosfilms Top 5 mede mogelijk gemaakt door Ziggo. VOD (Video on demand) Top 5 mede mogelijk gelijk gemaakt door filmdistributeurs.nl