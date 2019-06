Omwonenden Schiphol geschokt over RIVM-rapport

Een vliegtuig vliegt over een huis in de omgeving van Schiphol. Ⓒ ANP ROBIN UTRECHT

HAARLEMMERMEER - Omwonenden van Schiphol zijn „verbijsterd” over de uitkomsten van een RIVM-onderzoek dat de gevolgen van verhoogde concentraties ultrafijnstof in de lucht aantoont. Het rapport toont volgens de bewonersorganisaties in de Omgevingsraad Schiphol (ORS) weer aan dat de luchthaven niet verder mag groeien, staat in een reactie.