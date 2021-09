Binnenhof op scherp

Binnenland

Fietsende vrouw Den Bosch geraakt door kogel luchtdrukwapen

Een fietsende vrouw is zondagmiddag op de de Moerputtenweg in Den Bosch geraakt door een kogel uit een luchtdrukwapen. De vrouw raakte hierbij gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. Man en kind van het slachtoffer bleven ongedeerd.