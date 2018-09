Wiebes in zwaar weer

Afgelopen nacht stuurde Wiebes een brief aan de Tweede Kamer waarin hij stap voor stap de totstandkoming van de regeling uiteenzet. Daaruit blijkt hoe die steeds verder uit de hand liep, volledig buiten zijn medeweten om. Het resultaat was dat veel meer medewerkers dan de bedoeling was, met hun zakken gevuld, vervroegd met pensioen konden. Bovendien moest de Belastingdienst een boete aan zichzelf opleggen, omdat er hierdoor sprake was van een verkapt vroegpensioen. In totaal werd het budget met 70 miljoen euro overschreden.

De staatssecretaris heeft de fiscus nu onder curatele geplaatst, tot de organisatie rigoureus is doorgelicht. Maar oppositiepartijen nemen daarmee nog geen genoegen. „Het is goed dat Wiebes hard ingrijpt, maar waarom nu pas?”, vraagt D66-Kamerlid Van Weyenberg zich af. „Ik blijf vragen houden waarom de controlemechanismes zo slecht hebben gewerkt.”

Ook CDA-Kamerlid Omtzigt vindt dat de VVD-bewindsman laat acteert. „Nog in juni wees hij een voorstel van het CDA af tot betere controle omdat er genoeg goede controle zou zijn. Nu blijkt dat hij toen al wist dat die controle compleet had gefaald.” Wat hem betreft gaat Wiebes donderdag dan ook ’een moeilijk debat’ tegemoet.

SP-Kamerlid Bashir hoopt nog iets van het geld terug te zien. „Ik wil dat onderzocht wordt of die vertrekregeling alsnog van tafel kan. Het gaat hier om miljoenen aan belastinggeld dat je betaalt voor wegen of onderwijs, maar dat nu in de zakken van de ambtenaren verdwijnt. Dat geld wil ik terug.”

Net als de andere oppositiepartijen wil hij nog niet spreken over eventuele politieke consequenties vanwege het debacle voor Wiebes. Bashir: „Dat is voor een later moment. Ik wil nu eerst horen wat de staatssecretaris te vertellen heeft.”

Coalitiepartijen VVD en PvdA houden de rijen vooralsnog ook gesloten. „Er zijn grote fouten gemaakt en de staatssecretaris erkent dat ook”, vindt PvdA-Kamerlid Groot. „Daarom heeft hij de Belastingdienst nu onder curatele gezet. Nu moeten we inhoudelijk het debat aan over wat er precies is gebeurd.”

VVD-Kamerlid De Vries sluit zich daarbij aan. „Duidelijk is dat er in dit proces veel is misgegaan. Het is goed dat er nu een aantal forse, aanvullende maatregelen is genomen.”