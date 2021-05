Duitse verpleger ook verdacht van moord op patiënten

„Het parket gaat nu niet alleen uit van drie pogingen tot moord, maar ook van twee voltooide moorden”, aldus de woordvoerder. De onderzoeken naar de verdachte overlijdens zijn nog in volle gang.

De verdenking van de verpleger kwam aan het licht dankzij een oplettende arts, die ook werkzaam is bij de Münchener Isar-kliniek, schrijft de Duitse krant Süddeutschen Zeitung. Het viel de arts op dat de toestand van twee patiënten onverklaarbaar verslechterde. Na intern onderzoek bleek dat dit ook het geval was bij een een andere patiënt, waarbij dezelfde verpleger aan het werk was. In het bloed van de patiënten werden sporen van een medicijn aangetroffen dat zij helemaal niet hadden moeten krijgen. De verpleger wordt ervan verdacht hen bewust een overdosis te hebben ingespoten met dit medicijn.

Opscheppen

Een woordvoerster van het ministerie van Justitie zei na de arrestatie in november dat de verdachte online in chatgroepen opschepte over reanimeren en het redden van mensenlevens. „Hij zou iemands leven op het spel zetten en dan de held spelen, dat zien we natuurlijk als een laaghartig motief”, aldus de woordvoerster.

Moorden in de zorgsector halen vaker de media in Duitsland. In oktober 2020 veroordeelde een Duitse rechtbank een verpleger tot levenslang, die bij drie patiënten een fatale overdosis insuline inspoot. In 2016 veroordeelde de rechtbank in München een vroedvrouw tot vijftien jaar cel voor zeven pogingen tot moord. De vrouw had bloedverdunners ingespoten bij patiënten die net een keizersnede hadden ondergaan. Zonder spoedoperatie zouden ze daaraan zeker zijn overleden.