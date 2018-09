Wat kost uw skivakantie?

Dat blijkt uit een inventarisatie van wintersportwebsite Snowplaza. De stijging is wel minder dan vorig jaar. Toen werden de skipassen gemiddeld 4% duurder.

Het Zwitserse Davos, bekend van het jaarlijkse World Economic Forum met al zijn wereldleiders en zakenlui, zit onder het gemiddelde met een stijging van 2%. Ski Arlberg, waar het bij de Oranjes zo populaire Lech onder valt, zit met +4% juist weer boven het moyenne.

Kijk op de kaart hieronder hoe duur een zesdaagse skipas in het hoogseizoen is in twintig populaire Europese skigebieden. Groen is goedkoop, rood is duur.

Geen kaart te zien? Klik dan hier.