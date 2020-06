Boosheid om bloemenactie Kamp Westerbork

„Totaal verbijsterd door dit bericht. Westerbork is géén attractiepark, maar een plek voor herdenking en educatie”, zo laat ene Karin weten op Facebook. „Een jolige foto doet mijns inziens geen recht aan een locatie waar vandaan talloze mannen, vrouwen en kinderen naar de vernietigingskampen werden gedeporteerd.”

Ank verwijst naar Auschwitz-Birkenau waar gevraagd wordt om „niet van dit soort foto’s te maken.” „Je bent niet op vakantie. Je bent op een plek waar mensen op een mensonterende plek zijn mishandeld en vermoord. Dan maak je niet zo’n foto als deze.”

„Moet dat dan zo nodig met zo’n vrolijke foto?” vraagt Sara zich af. „Ik vind het een gruwel hoe er met deze plek van afschuw wordt omgegaan.”

Het herinneringscentrum laat in een reactie weten dat ze het jammer vinden dat de foto een verkeerde indruk heeft gewekt. „We hebben met het bericht nooit de intentie gehad om mensen te kwetsen. We zijn dankbaar dat we het verhaal van Westerbork weer met het publiek mogen te delen. We hebben die dankbaarheid tot uitdrukking willen brengen door de eerste bezoekers een mooi boeket te overhandigen.”