Man vast voor schieten nadat jongens schoten met nepwapen

Ⓒ ANP / Venema Media

ROOSENDAAL - De politie heeft dinsdagavond in de Monseigneur Hopmansstraat in Roosendaal een 30-jarige man uit Zundert opgepakt op verdenking van het schieten in de lucht met een vuurwapen. Hij deed dit vermoedelijk nadat twee jongens in de Doctor Schaepmanlaan op voorbijgangers schoten met een zogeheten gelblaster. Dit zijn nepwapens die gelballen afschieten die bij mensen een brandende, pijnlijke plek kunnen veroorzaken als ze geraakt worden.