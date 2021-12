Negen doden na crash met privévliegtuig in Dominicaanse Republiek

Buitenland

Hoogste legerofficier India omgekomen bij helikoptercrash

De hoogste officier van het Indiase leger is woensdag omgekomen door een helikoptercrash. De 63-jarige legerleider Bipin Rawat zat samen met een aantal andere hooggeplaatste officieren en zijn vrouw in een helikopter van Russische makelij, die verongelukte in de zuidelijke staat Tamil Nadu. Volgens ...