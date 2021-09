Winnaar van 27 miljoen dood aangetroffen in woning: ’Geld heeft mijn leven verwoest’

De politie trof het lichaam van Loughrey woensdagochtend in haar bescheiden woning in het Ierse dorp Strabane aan. De omstandigheden waarin zij werd aangetroffen zijn niet verdacht. De politie doet onderzoek naar de doodsoorzaak.

Grootste jackpot ooit

Het leven van Loughrey ging niet altijd over rozen. De vrouw zat in een moeilijke tijd toen ze het lot kocht; ze had geen werk en leefde van een werkloosheidsuitkering. Maar op een dag, na het bezoeken van een banenmarkt, kocht ze in een opwelling een lot dat haar leven compleet veranderde. Loughrey won de grootste jackpot ooit in Noord-Ierland van maar liefst 27 miljoen pond.

Veel mensen zouden een nieuwe auto aanschaffen, een verre reis maken of een nieuw huis kopen. Maar Loughrey bleef ondanks haar dikke bankrekening juist heel bescheiden leven. Ze bleef gewoon in haar geboortestad wonen en besloot, naar eigen zeggen, ’om andere mensen gelukkig te maken’. Dat deed ze door vrijwilligerswerk te doen en meer werkgelegenheid in haar dorp te creëren.

Mishandeling

Maar in 2015 kwam Loughrey in een negatieve spiraal terecht. Ze kreeg 150 uur taakstraf opgelegd voor het mishandelen van een taxichauffeur. En drie jaar later, in 2018, moest ze 30 duizend pond schadevergoeding betalen aan een voormalige werknemer. Hij had haar aangeklaagd wegens pesten en onterecht ontslag.

In 2019 beweerde Loughrey dat ze nog maar 5 miljoen had. Ook zou ze het doelwit zijn van dieven. „Geld heeft me alleen maar verdriet gebracht. Het heeft mijn leven verwoest”, aldus Loughrey.

Lokale gemeenteraadslid Paul Gallagher laat weten dat bewoners geschokt zijn. ,,Margaret was bekend in het dorp en deed veel liefdadigheidswerk.’’ Een andere raadslid reageert dat het een verdrietige dag is. ,,Margaret had veel ups en downs in haar leven, zoals wij allemaal, maar hopelijk heeft ze nu rust.’’