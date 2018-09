Onderzoek RDW naar sjoemelauto's bijna klaar

Ⓒ FOTO AP

BRUSSEL - Het onderzoek naar autotypes die na goedkeuring van de Nederlandse toezichthouder RDW in Europa de weg op mochten te gaan, is bijna klaar. De keuringsorganisatie doet het onderzoek samen met kenniscentrum TNO. Aanleiding was de ontdekking dat Volkswagen via sjoemelsoftware de daadwerkelijke uitstoot van schadelijke stoffen verbloemde.