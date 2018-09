Spookachtige foto’s van leeg Disney World

Met meer dan 52 miljoen bezoekers per jaar is Walt Disney World in Orlando een van de meest bezochte bestemmingen ter wereld. Het park is normaal gesproken elke dag open, maar voor de krachtige orkaan werd afgelopen week een uitzondering gemaakt. Vrijdag bleven de deuren gesloten.

Het was pas de vijfde keer sinds de opening in 1971 dat de parken in het resort dicht bleven.

Op sociale media posten moedige mensen die toch tot het laatste moment in de parken bleven spookachtige kiekjes van de lege pretparken: 5:30pm in the Magic Kingdom. #HurricaneMatthew #WaltDisneyWorld #iPhone7

Another deserted picture of Magic Kingdom during hurricane Matthew. #waltdisneyworld #magickingdom #mainstreetusa #empty #hurricanematthew #halloween

Cleared all of Hollywood Studios in under 45 minutes. Getting the park "hurricane ready" was probably the most fun I've had at work in a long time, but walking out with no one in sight, no music to be heard, and sand bags guarding every door in hopes to keep Matthew out, made me realize how serious this storm could get. Please stay safe, everyone. #hurricanematthew #SUX #mybelovedstudios

Go away hurricane Matthew! #waltdisneyworld #magickingdom #cinderellacastle #halloween #hurricanematthew

Sorry Folks the park is closed. #wdw #waltdisneyworld

Spent my last day in Disney at Epcot and left before Hurricane Matthew hit! It's been a magical week!

Een foto die is geplaatst door Lauren (@organizing_with_lauren) op 6 Okt 2016 om 4:32 PDT Het openbare leven aan de oostkust van de staat Florida lag vrijdag deels stil vanwege het passeren van de orkaan. Ook de parken Universal Orlando en SeaWorld gingen niet open. Vliegmaatschappijen schrapten 2500 vluchten.

In Haïti, waar de storm eerder aan land ging, vielen zeker duizend dodendoor de orkaan.