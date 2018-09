Weer dode bij schietpartij Amsterdam

Dat meldt de politie aan De Telegraaf. De politie heeft een klopjacht geopend op een man die betrokken zou zijn bij de schietpartij op de Meibergdreef. Het zou gaan om een man met een donkere huidskleur met een rode jas en een petje op. Hij ging er op een mountainbike vandoor richting station Holendrecht.

Het slachtoffer werd rond 23.30 uur op straat neergeschoten. Reanimatie door toegesnelde hulpdiensten mocht niet meer baten.

Afgelopen weekend vielen er twee doden bij verschillende incidenten. Zaterdagochtend werd in de Jan Evertsenstraat een 44-jarige man neergeschoten na een ruzie. Die middag werd in een parkeergarage op het Koningin Wilhelminaplein de 31-jarige Djordy Latumahina in zijn auto doodgeschoten .

Afgelopen donderdag werd er na een melding van een woningbrand een dode man gevonden in een flat in Zuidoost. Die bleek later door een misdrijf om het leven te zijn gekomen. Twee dagen daarvoor vond er ook nog een schietpartij plaats bij een school in Osdorp. Voor de ogen van kinderen werd ’s ochtends een 42-jarige Amsterdammer neergeschoten. Hij werd in zijn arm geraakt en overleefde. Zoveelste schietpartij in #amsterdam nu voor de afwisseling maar eens voor de deur van een groot ZKH #AMC iets met korte aanrijtijd....— @Lisa (@LisaEHBO) October 10, 2016