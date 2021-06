Rechtbank bekijkt rol MH17-verdachten bij vliegramp

LIVE – Verslaggever Saskia Belleman is bij de rechtszaak aanwezig. Volg de zaak via haar tweets onderaan dit artikel.

De voorzitter van de rechtbank liet al nadrukkelijk weten dat de rechtbank pas bij het vonnis antwoord op de vragen kan geven. Op dit moment in het proces worden de bevindingen uit het tienduizenden pagina's dossier - opgesteld onder meer op basis van bevindingen van een internationaal onderzoeksteam - voorgehouden. De uitspraak in dit omvangrijke proces wordt niet eerder dan volgend jaar verwacht.

Bij de vliegramp op 17 juli 2014 kwamen alle 298 inzittenden om het leven. Het Openbaar Ministerie vervolgt de mannen uit Rusland en Oekraïne voor betrokkenheid. Alleen Poelatov laat zich vertegenwoordigen door advocaten, de rest heeft geen gehoor gegeven aan oproepen om naar de rechtbank te komen.

Na een jaar van voorbereidende zittingen is maandag de inhoudelijke behandeling van het monsterproces begonnen. De rechtbank heeft drie centrale vragen in het proces: is vlucht MH17 neergeschoten met een BUK-raket? Is een BUK-raket afgevuurd vanaf een landbouwveld nabij Pervomaiskyi in Oost-Oekraïne en hebben de verdachten een rol gehad in de ramp? Volgende week krijgt het OM de gelegenheid om delen uit het dossier voor te houden, de advocaten van Poelatov zijn daarna aan de beurt.

Vlucht MH17 van Malaysia Airlines stortte neer in het oosten van Oekraïne, waar op dat moment een conflict gaande was tussen pro-Russische separatisten en Oekraïense regeringstroepen.

Het Openbaar Ministerie zal op 17 en 18 juni 2021 nog de gelegenheid krijgen om delen van het dossier te bespreken. Mogelijk komt daarna ook de verdediging nog aan het woord om delen van het dossier te bespreken die zij nog van belang acht. Het zittingsblok loopt tot en met 9 juli 2021.

In september 2021 worden de nabestaanden in de gelegenheid gesteld hun spreekrecht uit te oefenen. Dat zal een week of drie in beslag nemen. Een deel van de nabestaanden zal via een videoverbinding spreken.