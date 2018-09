Pathé verwijdert reclameposters van omgekomen model Dominique

De bioscoopketen is geschokt door het overlijden van Dominique. “We zijn enorm geschrokken. Ze was heel trots op de foto’s. Uit respect voor de nabestaanden halen we direct alles weg”, vertelt Pathé aan Omroep Brabant.

’Dit is vreselijk’

Dominique was vierdejaars leerling aan de International Lifestyle Studies in Tilburg en was net aanbeland in de afstudeerfase. Een woordvoerder van de school laat aan De Limburger weten erg geschokt te zijn. „Dit is vreselijk. We leven mee met de nabestaanden.”

Dominique werkte hard aan een carrière als model en danseres, met als een van haar hoogtepunten de rol in de clip van rapper Armoo.