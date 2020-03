Corona besmette leerling ging nog dagen naar school

Het coronavirus is besmettelijk op het moment dat er klachten zijn. Het meisje is samen met haar familie in thuisisolatie geplaatst.

De schoolleiding van het lyceum is donderdagavond door de GGD op de hoogte gebracht. Ook medeleerlingen van het meisje zijn ingelicht over de besmetting. Zij hebben een brief gekregen waarin wordt geadviseerd hun gezondheid goed in de gaten te houden.

De GGD is vrijdag aanwezig op het lyceum om eventuele vragen te beantwoorden.