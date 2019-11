Angstige momenten voor Nederlandse studenten in Hongkong

De politie vuurde enorme hoeveelheden traangas op de protesterende studenten af. Ⓒ AFP

Hongkong - Terwijl de traangaswolken in Hongkong nog steeds niet opgetrokken zijn, staan de Nederlandse studenten en stagiaires daar voor een moeilijke keuze: blijven of weggaan? Van de zeker 280 Nederlandse studenten in Hongkong, is het grootste deel al terug of staat op het punt om terug te gaan. Maar sommigen kiezen ervoor te blijven.