Kaag zet deur op een kiertje voor voortzetting kabinet met CU

Dat zegt Kaag zondagmiddag tijdens een bijeenkomst voor D66-leden in Amsterdam. „We zijn bereid onze politieke blokkade op te heffen”, zegt de partijleider. Dat betekent niet dat de onderhandelingen met de oude coalitie maandag kunnen beginnen, maar een voortzetting van het kabinet is niet langer uitgesloten.

Daar stelt Kaag wel voorwaarden aan, zij wil eerst een breder gesprek met meer partijen. „Laten we dan met zes van de constructieve partijen – VVD, D66, CDA, PvdA, GL, CU – aan tafel gaan.” De wens van D66 om met zes partijen te praten is niet nieuw, dat geldt wel voor de kanttekening dat de partij niet meer dwars zal liggen als de uitkomst dat er een voortzetting van het huidige kabinet komt, met CU. In de woorden van Kaag: „Er zijn geen garanties op een uitkomst.”

Minderheidskabinet

Ook een minderheidskabinet, waar D66 de afgelopen tijd geen fan van was, is dan niet uitgesloten. Al keek de D66-leider met gemengde gevoelens naar de algemene politieke beschouwingen waarin de oude coalitie een deal sloot om de begroting flink op te plussen. Ze zag dat partijen uit het midden wisten te onderhandelen. Maar ook dat de ’politieke realiteit’ niet is veranderd: „Het is duidelijk geworden wat ons betreft dat een minderheidsconstructie niet kan werken zonder stabiele, voorstelbare steun in het parlement.” Ze vraagt zich af waarom die samenwerkende partijen niet allemaal kunnen samenwerken ’in het landsbestuur’.

De vraag is of VVD en CDA enthousiast worden van het voorstel van Kaag. De partijen hebben eerder de ’Kaag-coalitie’ met PvdA en GL uitgesloten, omdat ze niet met twee linkse partijen willen én het niet nodig vinden om met vijf partijen in een kabinet te gaan als vier al een meerderheid hebben. Die bezwaren zijn ook te plakken op het idee van onderhandelen met zes partijen.

De zoektocht naar een nieuw kabinet gaat maandagochtend weer verder, informateur Johan Remkes heeft de onderhandelaars van VVD, D66 en CDA dan weer uitgenodigd voor gesprekken.